Вашингтон, 19 октября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Возможность блокировки в Европе социальной сети Х (ранее Twitter) обсуждал её владелец американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 19 октября сообщило издание Business Insider со ссылкой на источник.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Отмечается, что Маск разочарован из-за необходимости соблюдения нового закона о цифровых услугах и по этой причине обсуждал возможность сделать социальную сеть недоступной для региона либо заблокировать доступ к ней пользователей из Евросоюза.

Также, по данным издания, Маск в текущем году уже как минимум дважды встречался с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, чтобы обсудить проблему, возникшую в связи с новым законом о цифровых услугах. Бизнесмен пытался узнать, какие меры нужно принять соцсети Х, чтобы соответствовать новым стандартам. Как уточнил источник, в итоге Маск «потерял терпение».

Евросоюз с 25 августа в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) решил ужесточить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ. В их число попали те, которые считаются особо крупными: соцсети, включая Х, YouTube, Google и другие. Как отметил Бретон, Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на соблюдение закона и применять штрафные санкции в случае нарушений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Маск ответил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» по поводу израильско-палестинского конфликта, которые, по мнению ЕК, распространяет соцсеть X, принадлежащая бизнесмену.

Маск написал в своём официальном аккаунте в X, что политика в соцсети открытая, прозрачная и он не видит никаких оснований для высказывания обвинений в дезинформации.