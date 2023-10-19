Москва, 19 октября, 2023, 04:50 — ИА Регнум. В субъективном восприятии россиян возраст наступления старости составляет 70,7 года. К такому выводу пришли исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН исходя из опроса, результаты которого опубликованы в статье «Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие».

(сс) Free-Photos Старость

Согласно результатам исследования и опроса среди 1,2 тысячи россиян разных возрастов и семейного положения, которые приводит «Коммерсантъ», мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года, женщины — в 71,8 года. В среднем россияне считают себя старыми в 70,7 года.

Отмечается, что в ходе исследования авторы учитывали такие факторы, как семейное положение, самооценка здоровья, уровень дохода, статус занятости респондентов. Респонденты с отсутствием серьёзных жалоб на здоровье, например, отодвигали границы наступления субъективности старости на несколько лет.

Как передавало ИА Регнум, значительная часть россиян перед выходом на пенсию хотела бы обеспечить себе достойный доход. Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы «Работа. ру», около 45% респондентов желают накопить денег на безбедную старость.