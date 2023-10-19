В Еврокомиссии предупредили о возможной трансляции ХАМАС казней в соцсетях
В Еврокомиссии предупредили о возможном распространении ХАМАС видео казней
Брюссель, 19 октября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Евросоюз предупредил крупные онлайн-платформы, в том числе популярные социальные сети, о рисках, связанных с возможным распространением движением ХАМАС «прямых трансляций казней». Об этом 18 октября сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пленарной сессии Европарламента.
«В рамках нашего взаимодействия с платформами мы специально попросили их подготовиться к риску прямых трансляций казней, к примеру, со стороны ХАМАС — неминуемому риску, от которого мы должны защитить наших граждан — и мы ищем гарантии, что платформы хорошо подготовлены к таким угрозам» — указал Бретон.
Еврокомиссар пояснил, что распространение недостоверной а также незаконной информации в социальных сетях может привести к дестабилизации демократических структур стран Европы.
Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель ХАМАС сделал заявление о готовности отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня. Он пояснил, что из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля заложников невозможно освободить, так как их нельзя перевезти.
Незадолго до этого палестинское движение ХАМАС заявляло о намерении провести обмен заложников на 6 тысяч палестинцев, которые находятся в тюрьмах в Израиле. Представитель бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) в свою очередь уточнил, что движение планирует освободить иностранных заключенных, если это позволит «ситуация на местах».
Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда утверждает, что в плену у группировки находятся от 200 до 250 заложников. Он рассказал, что как минимум 22 человека из общего числа пленных уже стали жертвами ударов израильской авиации.