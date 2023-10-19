Брюссель, 19 октября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Евросоюз предупредил крупные онлайн-платформы, в том числе популярные социальные сети, о рисках, связанных с возможным распространением движением ХАМАС «прямых трансляций казней». Об этом 18 октября сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пленарной сессии Европарламента.

(сс) European Parliament Тьерри Бретон

«В рамках нашего взаимодействия с платформами мы специально попросили их подготовиться к риску прямых трансляций казней, к примеру, со стороны ХАМАС — неминуемому риску, от которого мы должны защитить наших граждан — и мы ищем гарантии, что платформы хорошо подготовлены к таким угрозам» — указал Бретон.

Еврокомиссар пояснил, что распространение недостоверной а также незаконной информации в социальных сетях может привести к дестабилизации демократических структур стран Европы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель ХАМАС сделал заявление о готовности отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня. Он пояснил, что из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля заложников невозможно освободить, так как их нельзя перевезти.

Незадолго до этого палестинское движение ХАМАС заявляло о намерении провести обмен заложников на 6 тысяч палестинцев, которые находятся в тюрьмах в Израиле. Представитель бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) в свою очередь уточнил, что движение планирует освободить иностранных заключенных, если это позволит «ситуация на местах».

Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда утверждает, что в плену у группировки находятся от 200 до 250 заложников. Он рассказал, что как минимум 22 человека из общего числа пленных уже стали жертвами ударов израильской авиации.