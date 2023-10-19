Москва, 19 октября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Украинское и афганское оружие американского производства используется для убивает людей и в Израиле. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в статье для «Известий», опубликованной 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле… Они [США — ред.] спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя», — сказал Медведев.

В связи с этим он отметил странным требования Конгресса США «срочно расследовать», откуда у ХАМАС появилось огнестрельное оружие и другие средства поражения западного производства.

Как ранее передавало ИА Регнум, Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты Америки получают выгоду в виде влияния и больших денег от нестабильности на Ближнем Востоке. По его словам, в истории не было администрации США, заинтересованной в окончательном урегулировании конфликта.