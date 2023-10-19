Вашингтон, 19 октября, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Власти США временно разрешили ряд операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, сообщило на своём сайте американское министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В ведомстве уточнили, что срок выпущенной лицензии составляет шесть месяцев. При этом её действие может быть продолжено, если Венесуэла выполнит требования Вашингтона по проведению выборов.

Кроме того, США разрешили операции с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven и пообещали снять вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы (PDVSA).

Как сообщало ИА Регнум, американские власти ввели санкции против Minerven в марте 2019 года. В черном списке также оказался директор этой организации Адриан Антонио Пердомо Мата.

Ограничения также действовали против PDVSA. 18 июня 2022 года Соединённые Штаты смягчили санкции против Венесуэлы, отменив рестрикции, действовавшие в отношении бывшего вице-президента PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса.

30 ноября венесуэльский президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал США полностью отменить санкции в отношении Каракаса. 30 декабря американская нефтяная компания Chevron впервые за четыре года отправила в Венесуэлу танкер для загрузки нефти, предназначенной для США.

24 августа 2023 стало известно, что США и Венесуэла обсуждают возможность временного смягчения санкций против Каракаса.