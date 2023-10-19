Нью-Дели, 19 октября, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Четырёх человек задержала полиция по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля в индийском городе Мумбаи. Об этом 18 октября сообщил телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Видеозапись, на которой группа людей топчет флаг Израиля, распространилась накануне в социальных сетях. Как пояснил один из представителей полиции, четырёх предполагаемых участников сцены надругательства над флагом Израиля задержали на следующий день после публикации видеоролика.

В полиции Мумбаи уточнили, что мониторят социальные сети на предмет подстрекательского или нежелательного контента по теме конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 октября, в ряде крупнейших европейских городов прошли демонстрации в поддержку Палестины. Люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин.

Также после удара по больнице в секторе Газа у Генерального консульства Израиля в Стамбуле прошла стихийная акция в поддержку Палестины. Протестующие бросали яйца в здание консульства, также здесь сожгли флаг Израиля. Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона манифестантов.

Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест, прошедший в Хайфе, третьем по величине городе страны. За «незаконное собрание» было задержано три демонстранта.