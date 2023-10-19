Анкара, 19 октября, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Трёхдневный траур по погибшим в секторе Газа объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом турецкий лидер сообщил 18 октября в социальной сети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«В знак уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и гражданские лица, в нашей стране был объявлен трехдневный национальный траур», — написал Эрдоган.

Президент Турции указал, что жители Палестины являются для турецких граждан братьями и произошедшая в секторе Газа трагедия не оставила никого равнодушным.

В указе, который Эрдоган прикрепил к записи в соцсети, сказано, что траур объявляется с момента публикации и до заката 21 октября. Всё это время будут приспущены государственные флаги в стране и в её зарубежных представительствах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал лидер Турции Эрдоган, удар по больнице в секторе Газа, за которым, предположительно, стоит Израиль, является «беспрецедентным злодеянием», которое следует остановить. По словам турецкого лидера, в больнице находились женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители.

17 октября ракетному удару подверглась больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газа. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 800 человек.

Армия обороны Израиля заявила, что удар по «Аль-Ахли» нанесла организация «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представители ХАМАС и палестинские власти утверждают, что удар по больнице вечером 17 октября нанесли израильские военные. Палестинские власти потребовали расследовать этот инцидент на международном уровне.