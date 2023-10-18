Москва, 19 октября, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Любые переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке при участии Соединённых Штатов Америки обречены на провал, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречён», — написал Медведев в статье для «Известий», опубликованной 19 октября.

Он также напомнил, что бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп после своей победы на выборах обещал заняться урегулированием палестино-израильского конфликта, однако в 2017 году «нажал на спусковой крючок», распорядившись перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Как ранее передавало ИА Регнум, Дмитрий Медведев призвал к возобновлению переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Россия хотела бы возобновления полноценного переговорного процесса и готова к любому развитию событий.