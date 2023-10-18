Москва, 19 октября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия станет худшим сценарием развития событий в рамках вспыхнувшего на Ближнем Востоке конфликта между Израилем и Палестиной, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

«Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», — написал он в статье, опубликованной газетой «Известия».

Разрешить ситуацию в регионе, по мнению зампреда, может только создание полноценного Палестинского государства в рамках решений, которые принимались с 1947 года. При этом Медведев признал, что надежда на такой исход остается «призрачной», поскольку стороны мало заинтересованы в такой повестке и руководствуются лишь текущими военными целями.

Заместитель председателя также выразил мнение, что ещё одной альтернативой этому процессу, помимо ядерного конфликта, может стать «война, которая будет длиться ещё сто лет».

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября американский журналист Такер Карлсон заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке угрожает правительству Соединённых Штатов банкротством и ядерной войной с Ираном. Он напомнил, что ранее сенатор США Линдси Грэм пригрозил иранским властям «тяжёлыми последствиями», если решат вмешаться в палестино-израильское противостояние.

17 октября стало известно, что Соединённые Штаты обсуждают возможность применения военной силы как ответа на случай поддержки радикального палестинского движения ХАМАС ливанской группировкой «Хезболла» и открытия ею «второго фронта» против Израиля.