Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Число жителей Израиля, пострадавших с момента эскалации палестино-израильского конфликта, превысило 4,5 тысячи. Об этом в среду, 18 октября, сообщило издание Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По информации источника, 4562 жителя Израиля, пострадавших с начала эскалации конфликта, получили медицинскую помощь в больницах.

Ранее в министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что в результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля погибли более 3,4 тысячи человек. Ещё порядка 12 тысяч получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля, боевики захватили ряд населённых пунктов. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по сектору Газа. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.