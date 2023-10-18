Бейрут, 19 октября, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Заявление о гибели двоих бойцов сделало 18 октября ливанское шиитское движение «Хезболла».

Бойцы «Хезболла»

Как уточняется в заявлении «Хезболлы», бойцы погибли при выполнении своего долга. Подробностей гибели бойцов не сообщается. При этом в течение последней недели Армия обороны Израиля и «Хезболла» не единожды обменивались выстрелами.

Вечером 18 октября Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана было зафиксировано девять ракетных пусков, из них четыре удалось перехватить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Целями атаки стали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры этой группировки.

Днём 17 октября ЦАХАЛ указала, что с территории Ливана неизвестные обстреляли противотанковыми ракетами израильский город Метула. В результате атаки оказались ранены двое израильских военных и один гражданский.

В свою очередь американские власти рассматривают возможность применения военной силы в качестве ответа, если ливанская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля.