Херш заявил о планах Израиля превратить сектор Газа в подобие Хиросимы
Херш: Израиль планирует устроить в Газе подобие Хиросимы без ядерных ударов
Вашингтон, 19 октября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Израильская армия якобы собирается разрушить сектор Газа до состояния японского города Хиросима после сброса на него ядерной бомбы США, однако Израиль не станет применять против палестинского анклава ядерное оружие, сообщил в своей колонке на портале Substack американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленные источники.
Он также отметил, что еврейское государство решится на провидение наземной операции с целью уничтожения всех оставшихся в Газе членов радикального палестинского движения ХАМАС. По его словам, израильские военные не будут оставлять в живых никого из боевиков.
Херш пояснил, что план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоит в том, чтобы уничтожить всех членов ХАМАС, которых удастся обнаружить.
Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Сеймур Херш написал, что израильские власти в качестве альтернативы наземному вторжению в сектор Газа могут остановить поставки в палестинский анклав воды, продовольствия и электроэнергии. Журналист сравнил такой план с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
14 октября Сеймур Херш написал о том, что израильские военные планируют атаковать сектор Газа американскими авиабомбами JDAM, из-за чего город Газа будет полностью уничтожен. Он уточнял, что эта операция была назначена на 15 или 16 октября. Массированной бомбардировки так и не произошло.
18 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оборотилась к жителям сектора Газа с призывом эвакуироваться в гуманитарный район Аль-Маваси, где беженцам должны оказать помощь в случае такой необходимости.