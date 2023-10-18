Вашингтон, 19 октября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Израильская армия якобы собирается разрушить сектор Газа до состояния японского города Хиросима после сброса на него ядерной бомбы США, однако Израиль не станет применять против палестинского анклава ядерное оружие, сообщил в своей колонке на портале Substack американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Он также отметил, что еврейское государство решится на провидение наземной операции с целью уничтожения всех оставшихся в Газе членов радикального палестинского движения ХАМАС. По его словам, израильские военные не будут оставлять в живых никого из боевиков.

Херш пояснил, что план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоит в том, чтобы уничтожить всех членов ХАМАС, которых удастся обнаружить.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Сеймур Херш написал, что израильские власти в качестве альтернативы наземному вторжению в сектор Газа могут остановить поставки в палестинский анклав воды, продовольствия и электроэнергии. Журналист сравнил такой план с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

14 октября Сеймур Херш написал о том, что израильские военные планируют атаковать сектор Газа американскими авиабомбами JDAM, из-за чего город Газа будет полностью уничтожен. Он уточнял, что эта операция была назначена на 15 или 16 октября. Массированной бомбардировки так и не произошло.

18 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оборотилась к жителям сектора Газа с призывом эвакуироваться в гуманитарный район Аль-Маваси, где беженцам должны оказать помощь в случае такой необходимости.