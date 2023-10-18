Лондон, 19 октября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к гражданам с призывом воздержаться от поездок в Ливан, а также покинуть территорию республики британцев, на данный момент там находящихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Не рекомендуем Вам любые посещения всего Ливана. Если Вы в данный момент находитесь в Ливане, мы призываем Вас уехать, пока коммерческие варианты остаются доступными», — говорится в заявлении МИД, опубликованном 18 октября на официальном сайте правительства Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. В заявлении израильских военных указано, что целями атаки стали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры группировки.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля сообщила об обстрелах города Метула противотанковыми ракетам со стороны Ливана. В результате атаки пострадали двое израильских военнослужащих и один мирный житель.

15 октября официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска будут действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности своей страны.