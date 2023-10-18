Париж, 18 октября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Мужчина, вооружённый ножом, который собирался совершить нападение на человека возле синагоги, задержан сотрудниками полиции во Франции. Об этом 18 октября сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

Инцидент произошёл в коммуне Канн на юге Франции. По данным телеканала BFMTV, мужчина ждал свою жертву возле синагоги, но когда он совершил попытку, вынув предварительно нож, напасть на прохожего, вмешались полицейские, находившиеся рядом.

Мужчина, вооружённый ножом, скрылся с места происшествия, но полицейским удалось его задержать.

«Только что в Канне сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека. Благодаря им удалось избежать худшего», — написал глава МВД Франции в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее ИА Регнум сообщало, что молодого француза, задержанного с ножом возле лицея в столичном регионе Франции, суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения. Мужчина 24 лет был задержан вечером 13 октября недалеко от лицея «Кондорсе» в коммуне Лиме в департаменте Ивлин. Сотрудник полиции предположил, что мужчина преследует учащихся лицея.

Мужчину задержали на фоне убийства на севере Франции, где в тот же день, 13 октября, неизвестный с холодным оружием атаковал лицей Гамбетт, убив учителя и ранив несколько человек. Нападавшему около 20 лет, он является бывшим учеником школы, его задержали.