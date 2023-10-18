Москва, 18 октября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Свыше 80% юристов выступают за законодательное регулирование дипфейков в России, а более 89% из них допускают, что самой часто встречающейся проблемой может стать распространение ложной информации с использованием технологий создания поддельного медиаконтента. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School (MDS), входящий в холдинг Ultimate Education.

Иван Шилов ИА REGNUM

В опросе участвовали более 500 юристов, представляющих крупные российские IT-компании и юридические организации, занимающиеся интеллектуальной собственностью и информационными технологиями.

Также в отчёте об исследовании сказано, что 73,2% опрошенных указали на нарушение неимущественных прав граждан, в том числе права на имя, при использовании дипфейков, а 73,2% — на нарушение авторских и смежных прав. Кроме того, 58,9% респондентов отметили риск, связанный с нарушением закона о защите персональных данных, а 39,3% — нарушение закона о рекламе.

Генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, преподаватель MDS Никита Данилов уточнил способы применения дипфейков, применение которых может нарушить права граждан и организаций.

«Современные технологии позволяют с помощью технологий искусственного интеллекта оцифровывать с высокой степенью достоверности изображение, внешность, образ и голос физических лиц. «Цифровые двойники» (к которым можно отнести голограммы физических лиц, «дипфейки», голосовые двойники) практически неотличимы от оригинального изображения и образа физического лица, при этом с помощью таких «двойников» может осуществляться публичная и коммерческая деятельность. Использование «дипфейков» и синтезированного голоса может привести к нарушению авторских и смежных прав, неимущественных прав граждан», — сказал он.

Участники опроса полагают, что использование дипфейков для создания рекламы или продвижения товаров и услуг может грозить компаниям штрафами и исками. 64,3% юристов положительно оценили инициативу государства о введении маркировки дипфейков в России.

Большая часть опрошенных (75%) назвала самой эффективной мерой регулирования дипфейков правовое просвещение населения на темы информационной безопасности, безопасного использования онлайн-платформ и прав граждан в интернете. 66,1% юристов выступили за введение новых лицензионных требований к СМИ и информационным посредникам для проверки происхождения информации и осуществления соответствующего контроля.

26,8% опрошенных поддерживают создание специальных комиссий, подведомственных Роскомнадзору, а 16,1% — считают необходимым сформировать список запрещенных программ, используемых в процессе генерации медиаконтента. Часть респондентов предложила внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, в том числе пункты об установлении специальной ответственности за преступления, совершаемые с использованием дипфейков.

Преподаватель Moscow Digital School Екатерина Ипполитова напомнила, что преступники используют технологии дипфейков во множестве областей.

«Использование дипфейков распространилось в различных сферах, включая совершение преступлений. К ним относятся мошенничество, вымогательство, клевета, экстремистские преступления, оборот порнографии и хулиганство. Это создает повышенную общественную опасность, так как дипфейки облегчают совершение преступлений и затрудняют их раскрытие», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов проинформировал, что российские компании занимаются разработкой технологий по выявлению дипфейков, а также по маркировке оригинальных файлов.

Он сообщил, что некоторые результаты этой работы могут появиться уже в 2023 году. Замглавы ведомства добавил, что нормативное закрепление указанной деятельности будет проведено «немного позже».