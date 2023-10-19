Москва, 19 октября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. С января 2023 года центр «Моспром» организовал участие московских компаний в международных бизнес-миссиях и выставках, благодаря которым предприятия провели более 1,8 тысячи встреч с потенциальными зарубежными партнерами. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в рамках деловой сессии «Новая география экспорта. Вызовы и Возможности» на форуме «Сделано в России».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В 2023 году организовано участие крупных московских компаний в 14 международных бизнес-миссиях и четырех отраслевых выставках. География разнообразная: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Алжир, Сенегал, Иран, Индонезия, Малайзия, Филиппины, страны Латинской Америки. В общей сложности состоялось более 1,8 тысячи B2B-встреч», — рассказал Овчинский.

Так, по итогам промышленной выставки «Иннопром. Казахстан» было достигнуто соглашение о взаимодействии московского производителя с крупнейшим государственным энергетическим холдингом Казахстана. Столичная компания проведет цифровую модернизацию систем распределения электроэнергии для реализации положений Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские экспортеры провели 1,8 тысячи зарубежных встреч

Центр «Моспром», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Центр анализирует целевые рынки для производителей и проводит аналитику, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы специалисты бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.