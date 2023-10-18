Киев, 18 октября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Заявление об обновлении руководящего состава министерства обороны сделал глава Украины Владимир Зеленский 18 октября в своём Telegram-канале.

«Провел совещание с министром обороны. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен», — заявил глава Украины.

Украинский глава утверждает, что уже есть первые шаги в решении вопросов, на которые обращали внимание военные. По словам главы киевского режима, минобороны должно снизить уровень бюрократии, упростить процедуры и таким образом освободить командиров от бумажной работы в пользу боевой.

Кроме того, глава Украины пообещал усилить цифровизацию, наладить обратную связь с военными и улучшить снабжение войск. При этом украинский глава не стал касаться проблемы коррупции, в том числе в процессе проведения мобилизации.

Экс-глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников был отправлен в отставку на фоне ряда громких коррупционных скандалов, в том числе связанных с мобилизацией. Пришедший в сентябре на пост главы минобороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении сделать борьбу с коррупцией в ведомстве одним из ключевых направлений своей работы. Позднее стало известно об увольнении украинским кабмином шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря украинского ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил 18 сентября, что увольнение шестерых заместителей министра обороны Украины приурочили к визиту главы Украины Зеленского в США. Таким образом Киев решил продемонстрировать Вашингтону полное обновление команды как доказательство непримиримой борьбы с коррупцией.