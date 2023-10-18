Санкт-Петербург, 18 октября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении создателя мультипликационного сериала «Масяня» художника Олега Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу.

Речь идёт о статье 280.4 Уголовного кодекса (УК) РФ.

«Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по статье 280.4 УК России», — сказал представитель ведомства, слова которого цитирует ТАСС.

При этом сам Куваев утверждает, что не получал уведомлений об уголовном деле против него. В настоящее время он проживает в Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября стало известно, что о возбуждении уголовного дела против известного мультипликатора Павла Мунтяна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Его уличили в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.

Мультипликатор из-за рубежа распространял на своих страницах в социальных сетях заведомо ложные сведения о действиях российских военных. Одним из таких эпизодов стал пост, опубликованный Мунтяном* в апреле 2022 года по поводу событий в украинском Буче.

Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Мунтян* участвовал в таких известных проектах, как Mr. Freeman, «Масяня», «Фиксики» и «Куми-куми».