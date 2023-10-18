Москва, 18 октября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что затягивание украинского кризиса полностью ликвидирует Украину как государство и потянет ко дну всю Европу. По его словам, никто из говорящих о затяжном характере конфликта на Западне не объясняет, что это может означать.

Одной из причин политик назвал растущее социальное расслоение между непосредственными участниками боевых действий и выгодополучателями от них.

«Обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов. Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности», — заявил он.

Медведчук отметил, что, по социологическим данным, стремительно уменьшается количество украинцев, считающих, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами боевых действий, и уже две трети граждан так не считают, что является основой для мощного социального взрыва. Политик указал и на то, что Украину накрывает бедность: по его словам, 60% населения ощутили ухудшение своего экономического положения только за последние полгода, однако 5% признались, что живут лучше.

«Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне. Сегодня их называют «Батальон Монако»: они имеют отношение к верхушке грабительской власти. Но, как видите, это вовсе не батальон, а минимум дивизия, а то и армия паразитов, живущих чужой кровью и продавших интересы народа за свободно конвертированную валюту», — заявил Медведчук.

По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский ничего не смог бы с этим сделать, даже если бы захотел, так как лично создал эту ситуацию, и для того чтобы наказать виновных, ему придётся наказывать себя. Медведчук отметил, что сложившаяся обстановка характерна не только для Украины, но и для Европы, где происходят такие же процессы: пугая мнимой российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки и деньги, поставляя военный металлолом на Украину.

«За океаном только руки потирают, но, подобно украинскому «батальону Манако», европейцы входят в раж и остановиться не могут. Всё это уничтожает международную безопасность на корню, о чём и заявил президент России Владимир Путин на Валдайском форуме», — заявил Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, ранее он назвал три условия завершения конфликта на Украине. По мнению политика, первым должно стать признание интересов и суверенитета государств, которые не относятся к Западу, вторым — приоритетность человеческих жизней, третьим — постройка новой системы безопасности. После этого Медведчук заявил, что команда Зеленского ведёт Украину к гибели. По его словам, сейчас Украина не имеет ресурсов для экономического роста, но имеет немыслимые заимствования и долги, «откровенных вредителей во власти, поощряемых политикой режима Зеленского».