Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ещё до вылета президента США Джо Байдена в Тель-Авив предоставил ему данные, подтверждающие, что больницу «Аль-Ахли» в Газе атаковала не израильская сторона, говорится в заявлении, опубликованном 18 октября пресс-службой администрации главы правительства Израиля.

«Вчера вечером, до того, как президент США отправился в Израиль, я представил ему конкретные доказательства», — процитировала пресс-служба заявление Нетаньяху.

Он сообщил, что передал Байдену свидетельства, подтверждающие причастность к ракетному удару по больнице группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, Байден прибыл в Тель-Авив 18 октября, где выступил с заявлением, что удар по «Аль-Ахли» нанёс не Израиль. Когда журналисты из пула Белого дома спросили у президента, откуда он получил эти сведения, американский лидер сказал, что об этом ему доложил Пентагон.

Палестинское движение ХАМАС опровергает заявления Тель-Авива. Представитель движения Фаузи Бархум заявил, что у них есть доказательства причастности и Израиля к ракетному удару по больнице, которые скоро опубликуют.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что доказательства причастности исламистов к трагедии в «Аль-Ахли» предоставят на заседании Совбеза ООН. Кроме того, Армия обороны Израиля опубликовала снимки территории больницы, на которых нет воронок от взрывов, которые обычно остаются после воздушных ударов Израиля.