Москва, 18 октября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы 18 октября принял решение отправить под арест Юлию Логинову, задержанную по подозрению в торговле детьми. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, по делу также проходит Наталья Патока, которую подозревают в содействии Логиновой, и Фаризаде Усманова, передавшая своих малолетних дочь и сына Логиновой для усыновления по фальшивым документам.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, журналистам, что дети арестованной пока находятся у бабушки.

Как сообщало ИА Регнум, Логинова попала в поле зрения правоохранителей, когда медики в крови одного из её детей нашли лекарство, противопоказанное при его болезни. При выяснении, откуда у женщины столько детей, она рассказала, что двоих родила сама, троих ей родила суррогатная мать, а остальные — приёмные.

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что она при регистрации детей в ЗАГС представляла поддельные документы. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей.