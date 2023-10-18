Москва, 18 октября, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India внепланово приземлился в московском аэропорту Шереметьево 18 октября из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

J. W. Alker/imagebroker.com/globallookpress

«Воздушное судно выполняло регулярный рейс из Дели в Лондон, но в полёте одному из пассажиров стало плохо. Командир решил совершить посадку в Москве», — говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

После приземления пассажира оперативно передали медработникам, ему оказали первую помощь и госпитализировали. После дозаправки и обслуживания самолёт вылетел в дальнейшем направлении. В Лондоне Dreamliner приземлился в 17:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября рейс из Москвы в Барнаул, вылетевший из Шереметьево, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки. Впоследствии женщина умерла. По предварительным данным, бортпроводники начали проведение необходимых реанимационных мероприятий, но это не помогло, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 49-летней пассажирки. По факту произошедшего следователи организовали проверку.