Москва, 18 октября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России разработало антиалкогольную концепцию и передало её на рассмотрение в правительство, сообщила 18 октября замглавы Минздрава Евгения Котова на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наше ведомство категорически против послабления действующих ограничительных мер», — сказала она.

Котова отметила, что политика сдерживания продаж алкоголя, которую проводят в стране, показала эффективность и её нужно продолжать. Она также выступила против разрешения продажи спиртного онлайн, так как это приведёт к снижению цен и росту объёмов потребления. Замминистра отметила, что в России снижается смертность, но ещё очень много случаев, когда смерти связаны с употреблением алкоголя.

Против разрешения продажи алкоголя через интернет также выступил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. Он отметил, что ведомство против подобных инициатив.

Минфин 16 октября предложил повысить с 1 января 2024 года минимальные цены на спиртные напитки. В опубликованном проекте приказа предусмотрено, что стоимость водки не должна быть ниже 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рублей, коньяка — 556 рублей. Кроме того, в министерстве предложили установить минимальную цену на ром — 403 рубля за пол-литровую бутылку.