Севастополь, 18 октября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об этом вечером 18 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Воздушная тревога

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в Telegram-канале.

В среду в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу: первая продлилась примерно полчаса, предварительно, по причине сбития украинской ракеты в районе Кара-Кобы. Повторная тревога продлилась 16 минут.

Как сообщало ИА Регнум, сбитая в Кара-Кобы ракета упала в поле и сдетонировала на земле. Развожаев сообщил, что в результате пострадавших нет, инфраструктура также не пострадала. Позднее этим же вечером стало известно, что российские средства противовоздушной обороны перехватили в Крыму две ракеты С-200 ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, жертв и пострадавших в результате этого также нет. Снаряды упали в безлюдном месте и сдетонировали на земле.