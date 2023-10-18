Москва, 18 октября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выступил против разрешения онлайн-торговли алкоголем в России. Об этом 18 октября заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей этого ведомства Олег Прусаков в ходе заседания межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Государственной думе.

«Мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», — заявил представитель Роспотребнадзора.

Замминистра здравоохранения Евгения Котова в ходе заседания также выступила против послабления ограничений на продажу алкоголя. Она отметила, что в стране сокращается смертность, но доля смертей, вызванных употреблением спиртного, всё ещё остаётся высокой. Она также сообщила, что Минздрав разработал антиалкогольную концепцию и внёс её на рассмотрение в правительство.

Как сообщало ИА Регнум, Минфин 16 октября опубликовал проект приказа о повышении с 1 января 2024 минимальных цен на водку до 299 рублей за 0,5 литра, бренди — до 403 рублей и коньяк — до 556 рублей. Также ведомство предложило ввести минимальную цену на ром — 403 рубля за 0,5 литра.