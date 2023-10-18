Берлин, 18 октября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Германия перебросила на Кипр элитный спецназ для возможности проведения операции по освобождению заложников в Газе, сообщила немецкая газета Bild.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«На Кипр прибыли бойцы подразделения специального назначения бундесвера», — говорится в материале.

По информации газеты, Германия послала на Кипр спецподразделение федеральной полиции, занимающееся освобождением заложников, а также спецназ ВМС, которых ещё называют «боевыми пловцами». По данным журналистов, их могут использовать при проведении операции с моря. Помимо этого, бундесвер направил в регион военно-транспортные самолёты.

Источник в немецком правительстве рассказал Bild, что военные готовы к любым вариантам. Среди потенциальных целей он назвал освобождение немецких заложников из плена палестинского движения ХАМАС и эвакуацию немецких граждан из сектора Газа и Ливана.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа вечером 17 октября власти Палестины объявили трёхдневный траур. ХАМАС обвинил в атаке Израиль и указал на ответственность США. В свою очередь, израильская сторона обвинила палестинцев. Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари возложил ответственность за атаку на «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В министерстве здравоохранения Палестины 18 октября сообщили, что при ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа погиб 471 человек.

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда 17 октября заявил, что в секторе Газа находятся около 200–250 заложников. По его словам, по меньшей мере 22 пленных погибли в результате ударов Израиля.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что заложниками ХАМАС оказались восемь немецких граждан. Читатели газеты Welt 13 октября раскритиковали главу МИД ФРГ за пренебрежительное отношение к немцам. Дипломат отвергла сообщения немцев о том, что процесс эвакуации граждан из Израиля не был налажен.