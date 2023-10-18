Токио, 18 октября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Японские учёные выяснили, что пик заражения болезнями, передающимися воздушно-капельным путём, приходит в первые пять секунд при встрече с источником инфекции. Результаты работы исследователей опубликовало 18 октября издание Scientific Reports.

Учёные измерили скорость движения частиц высокоскоростной камерой методом «лазерного листа»: специальный прибор даёт изображение распределения молекул жидкости в воздухе; ряд экспериментов сымитировали различные ситуации, при которых люди, перемещаясь с разной скоростью, проверяли таким образом вентиляцию в помещении. Как оказалось, пиковый риск заражения коронавирусом или другими похожими заболеваниями наступает в первые пять секунд контакта, а после этого снижается, быстрее всего — в хорошо вентилируемом помещении. В качестве профилактики исследователи предложили задерживать дыхание и соблюдать метровую дистанцию.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с ИА Регнум рассказал, что вакцинация от гриппа и коронавируса и ношение масок в общественных местах существенно снижают риск заболевания в сезон тройной эпидемии вирусов — тридемии. По словам эксперта, это — методы и средства, на практике доказавшие свою эффективность, несмотря на то, что в России нет культуры ношения масок. При этом Болибок согласился, что прививки не защищают от заражения на 100%, но помогают легче перенести заболевание без осложнений. Иммунолог обратил внимание, что вакцинацию обязательно следует проводить пожилым людям и тем, у кого наблюдаются аутоиммунные болезни.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для тотального масочного режима в России пока нет, решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах страны в зависимости от ситуации.