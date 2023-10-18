Москва, 18 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена, который заявил, что родился в Израиле.

«Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Российский дипломат отметила, что в этом случае, Байден не мог быть избран на пост президента.

Также Захарова добавила, что российское «вмешательство» в американские выборы становится всё более изощрённым.

Во время рабочего визита в Израиль 80-летний американский политик заявил, что родился в Израиле. Однако известно, что официальное место рождения президента США — штат Пенсильвания, а его прапрапрадед Уильям Байден родился в графстве Сассекс в Англии, откуда эмигрировал в США.

Американский президент 18 октября прибыл с визитом в Израиль. В Тель-Авиве прошла встреча Байдена с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Во время визита президент США поддержал версию Израиля о виновнике удара по больнице в секторе Газа. Он также заявил, что США всегда будут на стороне Израиля.

Один из последних казусов произошёл с президентом США в сентябре во время выступления перед организацией испаноязычных активистов в Конгрессе. В ходе выступления американский президент восхитился «чернокожей фракцией в Конгрессе», имея в виду испаноязычных активистов. При этом политик не стал себя поправлять или переводить всё в шутку, как он обычно делает во время оговорок.