Москва, 18 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. О смерти 76-летнего актёра и каскадёра Николая Ващилина его коллеги узнали ещё летом. После этого гильдия каскадёров попыталась связаться с семьёй Ващилина, так как он владел уникальным архивом: хранил документы по фильмам «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других. Архив существует в единственном экземпляре, поэтому он так ценен для киноиндустрии. Сейчас судьба архива неизвестна, сообщил ИА Регнум источник.

Кадр из видео Николай Ващилин

«Эти архивы — это вся документальная часть по фильмам с советскими печатями, все договоры с подписями, огромная коллекция закадровых фото со съёмок «Холмса» и «Мушкетёров». Фотографии Ливанова и Боярского в единственном экземпляре. У Ващилина самый богатый архив в истории советского кино. В советское время, когда у киностудий случались потрясения и они утилизировали документы, продавали костюмы, даже целые фильмы терялись, вот Николай это все забирал себе. А сейчас собранный им архив просто бесценен», — рассказал артист-каскадёр Сергей Мишинёв.

Мишинёв также рассказал журналистам ИА Регнум, что Николай вёл затворнический образ жизни и весь этот архив хранил в своей квартире на улице Жака Дюкло. В квартиру он никого не пускал и отказывался передавать документы кому-либо. После смерти актёра 22 июля 2023 года гильдия каскадёров забеспокоилась об этом архиве и попросила Мишинёва разузнать о судьбе ценных документов.

«Я попытался поговорить с его бывшей женой, но она не общалась с Николаем, потому что они расстались по-плохому. Они какое-то время делили квартиру с видом на канал Грибоедова. Я до сих пор не знаю, кто его похоронил и где. Это была точно не его семья, потому что они были врагами друг другу. Причину смерти также не знаю. Знаю, что его не стало 22 июля, и всё», — вспоминает Мишинёв.

Сергей также сообщил, что большинство СМИ неправильно истолковали общение Николая Ващилина и Владимира Владимировича Путина. По словам артиста, Ващилин никогда не обучал Путина дзюдо. При жизни Ващилин рассказывал, что они ходили вместе с президентом в один клуб, но никогда не занимались вместе.

Он участвовал в съёмках таких фильмов, как «Белое солнце пустыни» (член банды Абдуллы), «Король Лир», «Д’Артаньян и три мушкетёра», где сыграл одного из гвардейцев кардинала, и других.

Николай Ващилин родился 7 апреля 1947 года в Великолукской области. С юности активно занимался спортом, был призёром чемпионатов СССР по самбо и дзюдо. С 1964 по 1996 год работал каскадёром и постановщиком трюков киностудии «Ленфильм».

В списке кинолент, где он сыграл эпизодические роли или снятых с его участием в качестве каскадёра, ― «Три толстяка», «Республика ШКИД», «12 стульев», «Сломанная подкова», «Звезда пленительного счастья», «Они сражались за Родину», «Сталкер», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».