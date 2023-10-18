Москва, 18 октября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Российские самолеты, оснащённые ракетами «Кинжал», смогут нанести почти мгновенный удар по установкам HIMARS и MLRS, с которых будут запускаться ракеты ATACMS. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 октября заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил патрулировать Чёрное море самолётами МиГ-31 с системами «Кинжал».

«Буквально на днях появилась информация, что в акватории Чёрного моря то ли самолёт, то ли беспилотник нарушил государственную границу России, — напомнил Кнутов. — Отогнать его можно было только одним способом. Если бы там находились МиГ-31, они бы достаточно быстро прибыли на место и отогнали нарушителя. Но так как там не было МиГ-31, то наша реакция оказалась несколько запоздалой. Поэтому мы пошли по другому пути. Сейчас вводится патрулирование, которое не допустит нарушения российской границы самолётами противника».

Кроме того, Кнутов рассказал, что в случае запуска Украиной ракет ATACMS с пусковых установок HIMARS и MLRS российские самолёты, вооруженные комплексами «Кинжал», смогут нанести мгновенный ответный удар. А если принять во внимание скоростные и точностные характеристики российской ракеты, то можно прогнозировать очень быстрое поражение этих пусковых установок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Путин рассказал, что поручил ВКС России на постоянной основе патрулировать нейтральную зону воздушного пространства над Чёрным морем. Патруль будут нести самолёты МиГ-31, вооружённые гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».

Глава государства напомнил, что эти ракетные комплексы имеют скорость в девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Путин подчеркнул, что это не угроза, а информирование о принятом решении. Кроме того, он обратил внимание, что США всё больше втягиваются в украинский конфликт.

До этого издание Military Watch заявило, что решение властей России вооружить самолёты Су-34 гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» позволит российским Вооружённым силам расширить свои возможности в зоне проведения специальной военной операции.

В Китае также высоко оценили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его работу в зоне российской спецоперации на Украине.

По мнению военного аналитика Драго Босника, вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 стали ещё большей угрозой для Украины и НАТО.