Москва, 18 октября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. В школах России отменят проверочные работы по иностранным языкам. Об этом 18 октября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Максим Григорьев/ТАСС

«Точно не будем проводить ВПР (Всероссийские проверочные работы) по иностранным языкам. Это решение консолидировано принято», — заявил он.

Вопрос отмены проверочных работ по другим предметам при этом не стоит, изменений в их содержании не предусматривается, добавил Музаев. Как он отметил, обсуждаются определённые аспекты, связанные с процедурой проведения ВПР для придания ей максимального удобства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день стало известно, что в России планируют изменить модель перехода в десятый класс. Музаев сообщил, что имеющаяся модель уже не соответствует современным требованиям образования, поэтому вскоре она изменится. Специалисты понимают, что конкурс аттестатов не работает, добавил он. Музаев также сообщил о скором переходе Единого госэкзамена (ЕГЭ) в цифровой формат только в отношении заданий по информатике, так как наращивать количество компьютеров только ради проведения ЕГЭ нецелесообразно.