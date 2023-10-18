В школах России отменят проверочные работы по иностранным языкам
Москва, 18 октября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. В школах России отменят проверочные работы по иностранным языкам. Об этом 18 октября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Точно не будем проводить ВПР (Всероссийские проверочные работы) по иностранным языкам. Это решение консолидировано принято», — заявил он.
Вопрос отмены проверочных работ по другим предметам при этом не стоит, изменений в их содержании не предусматривается, добавил Музаев. Как он отметил, обсуждаются определённые аспекты, связанные с процедурой проведения ВПР для придания ей максимального удобства.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день стало известно, что в России планируют изменить модель перехода в десятый класс. Музаев сообщил, что имеющаяся модель уже не соответствует современным требованиям образования, поэтому вскоре она изменится. Специалисты понимают, что конкурс аттестатов не работает, добавил он. Музаев также сообщил о скором переходе Единого госэкзамена (ЕГЭ) в цифровой формат только в отношении заданий по информатике, так как наращивать количество компьютеров только ради проведения ЕГЭ нецелесообразно.