Москва, 18 октября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Для того, чтобы защитить танки, израильские военные решили применить опыт российских войск, полученный в ходе специальной военной операции. Танки Merkava 4 теперь оснащаются «козырьком» — решётчатой металлической конструкцией, которая должна выполнять роль защиты от сброса боеприпасов с беспилотников и от атак дронов-камикадзе. Несмотря на то, что подобные кустарные модификации зачастую выглядят архаично, они показали высокую эффективность в боевых действиях, отметил в комментарии для ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

AYAL MARGOLIN/EPA/ТАСС

Первыми, кто стал использовать подобные средства защиты бронетехники, стали танкисты сирийской армии, над которыми в Израиле до недавнего времени было принято смеяться. Израильские комментаторы иронически воспринимали как сирийский, так и российский опыт добронирования техники с помощью «козырьков», по сути, игнорируя опыт двух крупнейших военных конфликтов последних лет.

«Всякая кустарщина с защитными экранами появилась ещё в годы Великой Отечественной. Но сирийцы поставили это дело именно на поток, целые подразделения дооснащали танки, зенитные комплексы, лёгкую бронетехнику «бронёй» из решёток. Да, такой танк тоже можно подбить, но шансы на выживаемость у них растут», — отметил Михайловский.

До недавнего времени израильские конструкторы бронетехники делали ставку на комплексы активной защиты (КАЗ) Trophy, которые предназначены для уничтожения противотанковых ракет, выпущенных по танку. Комплекс самостоятельно обнаруживает цель и выпускает навстречу боеприпас, в результате детонации которого ракета уничтожается на значительной дистанции от танка. Однако активное использование ХАМАС дронов показало ненадёжность комплекса.

«Может, дело в том, что дрон сбрасывает слишком маленькие боеприпасы, на которые система не рассчитана. А может, она просто не предназначена для отражения атак «сверху», хотя разработчики говорили про защиту по полусфере в 180 градусов. Так что теперь приходится использовать российский опыт, потому что ничего другого пока просто не существует», — отметил эксперт.

Армия обороны Израиля долгое время не участвовала в боевых действиях и полагалась на опыт и разработки, подготовленные для войн в совершенно иных условиях. И хотя израильская бронетехника обладает рядом преимуществ, оказалось, что она не защищена от ударов с воздуха.

По оценке Александра Михайловского, металлические козырьки нельзя считать 100% защитой от дронов, однако они позволяют обезопасить экипаж машины от заброса в люк танка гранаты или другого боеприпаса. И в этом смысле разработку можно считать передовой, даже несмотря на её простоту и «нетехнологичность».

Также в сети распространяются фото, сделанные уже индийскими военными, дислоцированными у границы с Пакистаном. Стремясь защитить бронетехнику от ударов дронов, индийцы также начали делать «козырьки» для своих танков, используя российский опыт, полученный на полях специальной военной операции.