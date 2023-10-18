Москва, 18 октября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одну подозреваемую в рамках расследования уголовного дела о торговли людьми. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ведомстве добавили, что 30-летняя подозреваемая в апреле 2015 года и в марте 2016 года родила двух детей ― девочку и мальчика. Новорождённых 47-летняя мать 15 детей, ранее обвинённая в торговле людьми, незаконно усыновила, использовав поддельные документы. Их зарегистрировали как рождённых суррогатной матерью, после этого дети остались жили с обвиняемой.

Как сообщало ИА Регнум, мать 15 детей в Москве попала под уголовную ответственность по обвинению в торговле людьми. Проверку в отношении женщины начали после того, как из медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещённого при его заболевании.

Прокурорская проверка установила, что женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей от четырёх до 17 лет. Согласно представленным многодетной матерью документам, пятеро из них приходятся ей родными, а трое рождены с помощью суррогатной матери. Факт отсутствия родства женщины с пятью воспитываемыми ею детьми подтвердили заключением генетической экспертизы.

Полиция задержала 47-летнюю многодетную мать и её 44-летнюю соучастницу.

В начале августа в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трёх женщин, которых подозревают в попытке продать младенца за 65 тыс. рублей.