Горно-Алтайск, 18 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Четыре премии SKI BUSINESS AWARDS 2023 завоевал алтайский курорт «Манжерок». Результаты премии были оглашены на федеральном форуме развития туристической инфраструктуры в Сочи.

Пресс-служба ВК «Манжерок» Курорт «Манжерок» получил четыре престижные премии

Курорт Сбера стал одновременно «Самым посещаемым курортом Сибирского федерального округа», «Лучшим горнолыжным отелем — Открытием года», «Лучшей концепцией питания на горнолыжном курорте» и «Лучшим рестораном на горнолыжном курорте».

Количество гостей «Манжерока» ежегодно растет. В 2023 году на курорте побывали более 520 тысяч человек. Туристы оценили высокий уровень сервиса, высококлассную горнолыжную инфраструктуру, продуманные пешие маршруты.

«Мы стремимся, чтобы на курорте каждый гость нашел свой вид отдыха, поэтому круглый год предлагаем различные виды активностей, — рассказал генеральный директор курорта Сбера «Манжерок» Владимир Щербинин. Полученные награды он назвал свидетельством того, что команда работает в правильном направлении.

В ближайшее время на курорте откроется панорамный ресторан на горе Малая Синюха, появятся новые маршруты и вырастет протяженность трасс.

Особое внимание Сбер уделяет экологии Алтая. Выделяются средства на восстановление леса, Манжерокского озера, популяции нельмы.