Санкт-Петербург, 18 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Евгений Артемьев, сыгравший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» скончался на 69-м году жизни. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба санкт-петербургского Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, в котором он служил в течение многих лет.

Цитата из к/ф «Улицы разбитых фонарей» реж Александр Рогожкин, 2005г. Россия Актер Евгений Артемьев

«Ушёл из жизни Евгений Артемьев… Коллектив Театра им. В. Ф. Комиссаржевской скорбит вместе с близкими», — говорится в сообщении.

Уточняется, что актёр ушёл из жизни ещё 14 октября, о месте и времени прощания с Артемьевым сообщат дополнительно.

Он родился 14 мая 1955 года, в 1981 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После этого пришёл в Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, в котором играл, как главные, так и эпизодические роли во многих спектаклях. Актёр несколько лет проработал в детском драматическом «Театре на Неве», однако в 2004 году вернулся в родной театр.

Артемьев сыграл роли в таких фильмах, как «Без видимых причин» (1981), «Это было за Нарвской заставой» (1981), «Торпедоносцы» (1983), «Третий дубль» (1993), в сериалах «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела» и других картинах.