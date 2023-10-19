Москва, 19 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Власти Китая очевидным образом намекнули на то, кого они считают другом Пекина, а кого — гостем, причём не дорогим. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 октября заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

Иван Шилов ИА Регнум

В Китае 17–18 октября прошёл форум «Один пояс — один путь», в работе которого принял участие президент РФ Владимир Путин. В своём выступлении глава Российского государства позитивно отозвался о китайской инициативе «Один пояс — один путь», констатировав, что общие внешние угрозы сближают Москву и Пекин, и призвал российских партнёров сотрудничать в развитии Северного морского пути. Между тем некоторые западные журналисты обратили внимание на то, что президента России хозяева встретили красной дорожкой, в то время как посещавший Китай летом госсекретарь США Энтони Блинкен такой чести не удостоился.

По словам Маслова, здесь вопрос не в традициях или обычаях Китая, а в нормативах приёма зарубежных лидеров.

«Красная дорожка расстилается прежде всего для руководителей стран и высших должных лиц государства, — сказал востоковед. — Формально, конечно, это могли бы сделать и для Блинкена, если бы считали его дорогим гостем. Но не сделали. Это очевидный намек на то, кого в Пекине считают другом, а кого — нет».

Кроме того, Маслов напомнил, что Блинкен накануне визита в Китай сделал целый ряд крайне негативных заявлений по поводу КНР и её лидера Си Цзиньпина.

«Так что [красная дорожка] это не просто символ, — сказал китаист. — Это ещё и показатель того, на каком уровне принимают Путина. Вдобавок именно он с Си Цзиньпином первым вошёл в зал для проведения торжественного банкета, а все остальные участники шли несколько позади. Это показывает, что именно Путин является ключевым гостем форума».

При этом он обратил внимание на то, что Россия не является частью китайского проекта «Один пояс — один путь», но поддерживает его по сути. У неё есть свои инициативы и интеграционные проекты типа ШОС и БРИКС. И идея России состоит в том, чтобы взаимодействовать за счёт разных платформ.

«Взаимодействие по отдельно взятым проектам открывает для России инвестиции со стороны Китая. Но самое главное — это связанность дорог, благодаря которой грузы могут доставляться на очень широком пространстве — от Персидского залива до Арктики. России это очень выгодно», — сказал Маслов.

Что касается Северного морского пути, то, как отметил востоковед, это относительно безопасный маршрут, контролируемый Россией, и он может уменьшить многие риски, с которыми можно столкнуться на торговых путях, идущих через Ближний Восток или Индийский океан.

По его словам, прав Путин и тогда, когда говорит о том, что внешние угрозы работают на сближение Москвы и Пекина. Среди этих угроз постоянные попытки Запада ограничить Россию и Китай в плане их доступа к технологиям и товарным рынкам. Плюс Китай заметно сблизился с РФ, после того как многие китайские товарные потоки были блокированы на Западе. Торговля с США и Евросоюзом упала на десятки процентов, в то время как российско-китайская выросла почти на 40%.

«Это в известной мере результат общих угроз, — сказал Маслов. — Кроме того, Россия и Китай интегрированы в мировые финансовые потоки и рынки. Но ввиду общих угроз мы начинаем вырабатывать свои идеи по банковско-финансовому обслуживанию, по безопасности торговли. Однако самое главное, что сближает два государства, — это идея многополярного мира».

В свою очередь, Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова заметила, что проект «Один пояс — один путь» предполагает равноправные отношения в торговле, инвестициях, на трудовом рынке и в развитии инфраструктуры.

«В рамках этого проекта Китай уже привлёк к взаимодействию между собой порядка 65 стран и 62% мирового населения, что составляет 35% всей мировой торговли и 31% всего мирового ВВП, — заметила Новикова. — Что же касается Северного морского пути (СМП), то его стратегическое значение для российской и всей мировой экономики трудно переоценить».

Новикова объяснила, что СМП — это кратчайшая дорога из Азии в Европу: расстояние от Мурманска до японского порта Иокогамы через Суэцкий канал составляет 12 840 морских миль, а по Северному морскому пути — 5770 морских миль. За последний год по Северному морскому пути перевезли 31,5 млн тонн грузов, а к 2035 году объём грузоперевозок планируется увеличить до 160 млн тонн. При этом инвестиции в северный регион должны вырасти в четыре раза.

В такой ситуации Запад рискует лишиться выгод, извлекаемых за счёт эксплуатации доступных ему торговых путей на протяжении нескольких последних столетий.

«Экономические выгоды от проекта «Один пояс — один путь» для России включают в себя доходы от транзита продукции по железным и автомобильным дорогам Северного морского пути, реализации совместных энергетических, промышленных, сельскохозяйственных проектов, развития городов, строительства новых скоростных железных и автомобильных дорог, развития торгового флота для прохода через Арктику; а также рост товарооборота между странами на взаимовыгодной основе», — подытожила Новикова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению востоковеда Андрея Карнеева, проект «Один пояс — один путь» — это новый этап становления Китая как глобальной экономической державы, которая располагает мощностями, капиталом и ресурсами для того, чтобы выстраивать глобальную сеть взаимодействия. Именно поэтому государства Запада относятся к этому негативно. А Россия, оказавшаяся в конфронтации с Западом, помогает Китаю, поскольку инициатива «Пояс — путь» позволяет сплотить страны мирового большинства.

По словам Путина, китайская инициатива «Один пояс — один путь» сходна с идеями России о формировании большого евразийского пространства с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также президент России пригласил заинтересованные государства к сотрудничеству в развитии Северного морского пути и заверил, что Москва готова обеспечить надёжное снабжение и связь заинтересованным сторонам.

Состоявшаяся в ходе этого визита беседа Путина и Си Цзиньпина шла на протяжении трёх часов. Её участники обсудили вопросы, связанные с экономикой, финансами, а также с политическим взаимодействием и совместной работой двух стран на международных площадках.

Также Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с российским коллегой Владимиром Путиным назвал президента России своим давним другом.