* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России попросили предоставить данные о релокантах, которые могут быть причастны к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также проверить высказывания некоторых публичных лиц. С таким запросом в ведомства обратился глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Дарья Антонова ИА Регнум

Такой запрос он направил в соответствии с поручением Государственной думы относительно правовой оценки противоправных действий лиц, покинувших РФ на фоне проведения спецоперации. Об этом депутат сообщил в Telegram-канале 18 октября.

С инициативой запросить такую информацию ранее выступил замглавы комитета палаты по обороне Юрий Швыткин. В частности, депутаты поручили запросить информацию о количестве административных и уголовных дел, возбуждённых в отношении россиян, покинувших страну, дискредитирующих Вооружённые силы РФ и оказывающих финансовую и материально-техническую помощь ВСУ.

Поручение Думы также подразумевает проверку в отношении некоторых публичных лиц, совершавших противоправные деяния, в частности речь идёт о российском бизнесмене Михаиле Фридмане, телеведущих и шоуменах Иване Урганте, Максиме Галкине (физическое лицо, признанное в России иноагентом), Александре Ревве и актёре Александре Гудкове.

Ургант публично осудил действия России и покинул страну. Его вечернее шоу на Первом канале закрыли. Позже шоумен вернулся на родину и заявил, что был в отпуске. Комик Гудков также выступил с осуждением российской спецоперации на Украине, написав в соцсетях, что ему «стыдно», что он родился 24 февраля, в день, когда началась СВО. Галкин покинул Россию и уехал в Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые уехали из России и позволяли себе оскорбительные слова в адрес страны, радовались ударам по России и желали победы киевскому режиму, не стоит возвращаться, а если кто-то из таких граждан всё же вернётся, то «Магадан ему обеспечен».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что эти слова спикера Госдумы касались тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию.

На следующий день на закрытой части пленарного заседания нижней палаты парламента Володин предложил проверить по статье УК РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Член Совета Федерации от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился в СК, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании ВСУ основателем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом. Ранее бизнесмен заявил, что переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке приехал в Москву.

Комментируя возращение Фридмана в Россию, президент Владимир Путин подчеркнул, что каждый россиянин, независимо от местонахождения, должен быть привлечён к ответственности в случае нарушения законов РФ.