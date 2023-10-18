Москва, 18 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Вдова Юрия Шатунова Светлана заплакала во время памятного концерта в Москве, когда фанаты певца обратили на неё всё своё внимание, сообщил МК.RU.

РИА Новости/ Григорий Сысоев

Концерт состоялся 17 октября, на нём знаменитости пели песни Шатунова. Его вдова с детьми находилась в директорской ложе, семья прибыла на концерт из Германии.

Как отметило издание, сначала Светлана негромко подпевала и пританцовывала, но после того, как ведущий Андрей Малахов объявил, что она присутствует в зале, не смогла сдержать слёз. Многие поклонники творчества Шатунова начали дарить ей белые розы, снимать на телефон и задавать вопросы. Из-за большого количества внимания женщина на время покинула ложу с детьми.

Как сообщало ИА Регнум, Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) на прошлой неделе заявил, что собирается записать кавер-версию хита группы «Ласковый май» «Седая ночь». Он отметил, что это будет большая ответственность и главная задача — не испортить песню.

6 сентября, в день рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник певцу. Автором скульптуры стала Виктория Тищенко. Шатунов умер в июне 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти назвали обширный инфаркт.