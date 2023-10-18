Буэнос-Айрес, 18 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Сотрудников посольств Израиля и Соединённых Штатов Америки в Аргентине эвакуировали после сообщений о взрывных устройствах. Об этом 18 октября сообщила аргентинская газета La Nacion.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, израильские дипломаты обратились в полицию после того, как получили по электронной почте письмо с угрозой взрыва.

В настоящее время в здании дипмиссии Израиля работают правоохранители, движение транспорта перед посольством перекрыли.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» был нанесён ракетный удар. По данным минздрава Палестины на 18 октября, в результате этого погиб 471 человек.

Палестинское движение ХАМАС позднее 18 октября обвинило в атаке израильских военных и возложило на Вашингтон ответственность за действия Тель-Авива. Армия Израиля, в свою очередь, возложила ответственность за произошедшее на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На фоне трагедии во многих странах Ближнего Востока вспыхнули акции протеста в дипмиссий Израиля и США. В Турции протестующие попытались поджечь консульство Израиля в Стамбуле.