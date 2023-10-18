Москва, 18 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета Виталия Раменского (по документам — Виталий Тоакэ), которого они считают участником Раменского организованного преступного сообщества, руководимого вором в законе по прозвищу Шишкан, сообщил 18 октября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Имея криминальный статус «положенца» Виталий Раменский, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, занимал высшее положение в преступной иерархии», — рассказал источник.

По данным источника, 32-летнего мужчину задержали 17 октября в квартире в подмосковном Жуковском. Против него возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Виталий Тоакэ с 2017 года входил в состав Раменского организованного преступного сообщества, возглавляемого Шишканом. Во время трехлетнего пребывания в СИЗО Шишкан назначил его представителем, который имеет право принимать решения от имени лидера преступного мира.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле один из сотрудников СИЗО «Бутырка» попал в больницу после нападения на него члена банды вора в законе Олега Медведева, известного как Шишкан. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные травмы. Позднее выяснилось, что нападение совершил участник банды Шишкана Юрий Офицеров.

По версии следствия, Шишкан создал преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Свидетельства о деятельности банды имеются с 2010 года. Под его руководством совершались убийства и другие тяжёлые преступления. Следователи полагают, что членами банды могут быть порядка 18 человек.

Кроме того, участники преступного сообщества обвинялись в похищении и убийстве в 2012 году раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.