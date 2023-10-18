Ульяновск, 18 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Ульяновский филиал ПАО «Ил» авиастроительный завод «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации передал Минобороны очередной модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

РИА Новости/Вадим Савицкий Самолет Ил-76МД-90А

«О необходимости существенного увеличения парка Ил-76МД-90А, которые мы изготавливаем, говорил во время недавнего визита на «Авиастар» министр обороны России Сергей Шойгу», — отметил директор филиала Сергей Шереметов.

Он сообщил, что новый борт уже приняли в авиационном полку военно-транспортной авиации. Шереметов подчеркнул, что завод выполняет обязательства по выпуску самолётов в соответствии с программой, принятой на 2023 год.

В пресс-службе отметили, что Ил-76МД-90А собирают из отечественных комплектующих. Для выполнения поставленных задач на заводе проводят масштабное техническое перевооружение, меняют оборудование на рабочих местах в соответствии с новыми требованиями, поднимают зарплату работникам. Филиал также активно набирает новые кадры и проводит обучение по наиболее востребованным специальностям.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу посетил «Авиастар» 11 октября и проверил выполнение гособоронзаказа. Он также ознакомился с процессом производства Ил-76МД-90А и ремонта Ан-124-100. В Минобороны отметили, что с началом СВО на Украине загруженность военно-транспортной авиации выросла в несколько раз и стала вдвое выше, чем в наиболее напряжённые времена СССР.