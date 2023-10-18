Москва, 18 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Банк России принял правильное решение доработать дизайн обновлённой купюры в 1000 рублей, на которой изобразили недействующий храм в Казанском кремле без креста на куполе. Об этом 18 октября заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Михаил Синицын/ТАСС

«Совершенно очевидно, что верующие люди имеют право голоса при рассмотрении вопроса об использовании в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию», ― написал он в Telegram-канале.

В свою очередь в РПЦ, добавил он, выступают за то, чтобы православный крест был естественной частью государственной символики. Легойда отметил, что он символизирует религиозную и культурную идентичность большинства россиян.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 16 октября представил новые банкноты номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей, выполненные, как и раньше, в бирюзовой и красной цветовой гамме соответственно.

Тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне ― Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

На разграбленном во времена СССР и восстановленном в 2000-х годах храме всё ещё не установили крест. Изображение храма без креста рядом с Сююмбике, на которой изображён полумесяц, символ ислама, вызвало обсуждения в обществе.

Владимир Легойда призвал тщательнее выбирать изображения для новых банкнот во избежание возможного напряжения там, где без него вполне можно обойтись. На фоне критики в адрес Центробанка регулятор принял решение доработать дизайн новой банкноты номиналом 1000 рублей, её выпуск пока приостановили. В регуляторе подчеркнули, что в широкое обращение купюра пока не поступала.