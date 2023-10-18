Москва, 18 октября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Вакцинация от гриппа и коронавируса, а также ношение масок в общественных местах существенно снизят вероятность заболевания в сезон тридемии — тройной эпидемии вирусов. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко предупредила о наступлении тройной эпидемии вирусов в России — тридемии. Её спровоцируют сезонные вирусы вместе с гриппом и коронавирусом.

Как отметил врач, для защиты от сезонной заболеваемости существуют вполне действенные методы и средства, которые доказали на практике свою эффективность.

«У нас нет культуры ношения масок. А как показали предыдущие коронавирусные годы, сами вирусы исчезают из циркуляции, если носить защитные маски. Ведь в 2021–2022 годы практически не было заболеваемости ОРВИ и гриппом, когда соблюдали дистанцию, работали на удалёнке и носили маски», — поделился Болибок.

Также он напомнил о вакцинации от коронавируса и гриппа. Эти прививки желательно делать раз в год перед началом респираторного сезона. Он согласился, что прививка не всегда полноценно защищает человека от заражения, но благодаря ей заболевание может протекать легче и без осложнений. Болибок обратил внимание на то, что вакцинация обязательно рекомендована людям из группы риска, пожилым и тем, у кого наблюдаются аутоиммунные болезни.

«Есть ещё и препараты, которые действуют на врождённый иммунитет, на них тоже сейчас нужно обратить внимание. Но сперва призвал бы вакцинироваться от гриппа. Тем более что пока эпидемии гриппа как таковой ещё нет, пока видим всплеск банального ОРВИ и коронавируса, поэтому нужно защитить себя от гриппа. А сообщения о тридемии, скорее, упреждающие», — рассказал врач.

При этом Болибок выразил сомнения, что россиянам придётся столкнуться именно с тридемией, когда будет одновременный всплеск заболеваемостью сразу гриппом, коронавирусом и другими сезонными острыми респираторными инфекциями. По его мнению, вспышка коронавируса наблюдалась в самом начале октября и к ноябрю заболеваемость будет падать. При этом гриппом начнут массово заболевать, по прогнозам врача, зимой, и вспышка придётся на конец декабря и январь.

Также врач обратил внимание на вопрос классификации респираторных возбудителей, поскольку формально вирусов ОРВИ насчитывается более 60 видов. И когда говорят о тридемии, то, как заметил Болибок, выделяют из всех вирусов лишь три группы, что не совсем корректно. Поэтому, если в текущем сезоне у человека будут проявляться лёгкие симптомы ОРВИ, это не значит, что он заразится только коронавирусом или аденовирусом. Это может быть и грипп, и респираторно-синцитиальная инфекция или один из множества других вирусов.

27 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения тотального масочного режима в связи с распространением вируса COVID-19 в России пока нет, решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ, исходя из ситуации.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.