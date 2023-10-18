Москва, 18 октября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников банды, уставивших массовые драки в Москве и Московской области. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время уроженец Республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга, задержаны. Они доставлены в подразделение столичного СК, с ними проводятся следственные действия», ― говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, подростки в составе организованной группы заранее планировали преступления. В период с сентября по октябрь 2023 года, действуя на территории столицы и Химок, они намеренно провоцировали конфликты, после чего нападали на сверстников и из хулиганских побуждений беспричинно наносили им удары руками и ногами.

Свои противоправные действия злоумышленники снимали на видео о выкладывали в социальные сети.

«Тем самым они демонстрировали неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность», ― добавили в ведомстве.

Такие драки зафиксировали в торговом центре на Ходынском бульваре и учебном учреждении в Химках. Следователи расследуют уголовное дело о хулиганстве по четырём эпизодам. Они устанавливают возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге ещё пятерых предполагаемых участников группы, избивавшей случайных прохожих. Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить запись с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, появившуюся в Сети, и возбудить уголовное дело. 16 октября по месту жительства задержали сообщника нападавших ― 18-летнего россиянина, проживающего на Московском шоссе.