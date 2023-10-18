Москва, 18 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. За время проведения спецоперации на территории Украины российские военные сбили в общей сложности свыше 8 тысяч беспилотников ВСУ. Об этом 18 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 746 танков и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также Вооружённые силы России за время СВО уничтожили 1163 боевые машины РСЗО, 6810 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14 419 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 октября официальный представитель оборонного ведомства рассказал, что российские силы ПВО за сутки перехватили управляемую авиабомбу JDAM и четыре ракеты РСЗО HIMARS ВСУ. Военный добавил, что также за сутки был уничтожен 51 беспилотник украинских войск.

Утром в этот же день Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России в ночь на 18 октября смогли перехватить и уничтожить в общей сложности 28 БПЛА ВСУ. Они были сбиты и перехвачены над Белгородской и Курской областями, а также над Чёрным морем.