Раскрыта хронология попытки ВСУ нанести массированный удар дронами по РФ
Раскрыта хронология попытки ВСУ нанести массированный удар дронами по Белгородской области
Москва, 18 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В ночь на 18 октября над Курской и Белгородской областями были уничтожены 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших граждан.
Источник ИА Регнум раскрыл детали очередной массированной атаки ВСУ.
Так, первую попытку ударить по Белгороду украинская сторона предприняла 17 октября в 20:57. Средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа в районе села Пушкарное. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также нет.
Затем в период с 03:00 до 04:00 сразу несколько ударных беспилотников были направлены в сторону Белгородской и Курской областей.
Так, три дрона беспилотного типа были сбиты ПВО на высоте 1500 метров в районе села Драгунское Белгородской области, затем ещё один беспилотник уничтожили в районе села Беломестное.
Ещё два БПЛА обнаружили и сбили в районе села Ольховка и вблизи села Головино.
В то же время отражались атаки в Курской области. Над территорией посёлка Тим и над деревней Постоялые Дворы средствами ПВО и РЭБ в общей сложности уничтожены были 10 беспилотников самолётного типа.
Глава Крыма Сергей Аксёнов днём 17 октября написал о восьми сбитых на подлёте к полуострову дронах ВСУ.