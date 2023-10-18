Москва, 18 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В ночь на 18 октября над Курской и Белгородской областями были уничтожены 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительным данным, обошлось без пострадавших граждан.

Источник ИА Регнум раскрыл детали очередной массированной атаки ВСУ.

Так, первую попытку ударить по Белгороду украинская сторона предприняла 17 октября в 20:57. Средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа в районе села Пушкарное. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также нет.

Затем в период с 03:00 до 04:00 сразу несколько ударных беспилотников были направлены в сторону Белгородской и Курской областей.

Так, три дрона беспилотного типа были сбиты ПВО на высоте 1500 метров в районе села Драгунское Белгородской области, затем ещё один беспилотник уничтожили в районе села Беломестное.

Ещё два БПЛА обнаружили и сбили в районе села Ольховка и вблизи села Головино.

В то же время отражались атаки в Курской области. Над территорией посёлка Тим и над деревней Постоялые Дворы средствами ПВО и РЭБ в общей сложности уничтожены были 10 беспилотников самолётного типа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов днём 17 октября написал о восьми сбитых на подлёте к полуострову дронах ВСУ.