Москва, 18 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин — политик-тяжеловес, который уже четверть века в мировой политике, чего нельзя сказать о государственном секретаре США Энтони Блинкене. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 октября заявил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

Дмитрий Азаров/POOL/ТАСС Владимир Путин прибывает на III Международный форум «Один пояс — один путь» в Доме народных собраний

Ранее СМИ обратили внимание, что прибывшего в Китай на форум «Один пояс — один путь» Путина встретили красной дорожкой, чего не было сделано для главы Госдепартамента США, который посетил КНР в июне. Сам же президент России, выступая на форуме, заявил, что Россия начала интеграцию в проект «Один пояс — один путь», призвал партнёров РФ сотрудничать и вместе развивать Северный морской путь, а также заметил, что отношения Москвы и Пекина крепнут под влиянием внешних угроз.

«Во-первых, Путин — это президент-тяжеловес. Уже четверть века в мировой политике. Во-вторых, он президент, а Блинкен лишь министр иностранных дел. Весовые категории разные. Тем более что сами западные журналисты называют Путина одним из самых влиятельных политиков нашего времени. А Блинкен ещё пока не набрал такого веса. Он не Киссинджер и не президент США», — сказал Карнеев.

По словам Карнеева, для России принципиально важно максимальное взаимодействие с Китаем, который стал для РФ партнёром номер один. Поэтому и площадка «Один пояс — один путь» имеет для Москвы большое значение, так как она позволяет дополнительно развивать сотрудничество.

«Один пояс — один путь» — он про транспорт, про инфраструктуру, про производство и даже про сферу образования, — сказал Карнеев. — Это новый этап становления Китая как глобальной экономической державы. КНР располагает мощностями, капиталом, ресурсами для того, чтобы выстраивать глобальную сеть взаимодействия. И не случайно, что страны Запада относятся к этому негативно. А Россия, оказавшаяся в конфронтации с Западом, помогает Китаю, поскольку инициатива «Пояс — путь» позволяет сплотить страны мирового большинства».

При этом, как уточнил Карнеев, эта инициатива не предполагает создания какого-то блока «анти-НАТО». Но она будет способствовать тому, чтобы десятки стран больше сотрудничали друг с другом, налаживали горизонтальные связи и имели собственную повестку дня. Для России это опять-таки очень важно в ситуации, когда США подмяли под себя все альтернативные голоса в Европе и смогли заглушить их.

Что касается Северного морского пути, то, как отметил Карнеев, Китай не останется равнодушным к этому маршруту, использование которого позволит ускорить доставку грузов, а кроме того, является менее уязвимым в случае каких-то геополитических обострений. Иными словами, Северный морской путь более защищён.

Также Карнеев согласился с мыслью о том, что внешние угрозы, с которыми сталкиваются Россия и Китай, укрепляют сотрудничество двух государств.

«Мы знаем, что США и подчинённые им страны Европейского союза стремятся не допустить восстановления России как великой державы, — объяснил Карнеев. — Кроме того, они понимают, что Китай — это единственная страна в мире, которая действительно может бросить вызов сверхдержавной позиции США. По некоторым направлениям Китай уже на пятки наступает американцам. И это вызывает нервную реакцию в Вашингтоне».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению некоторых экспертов, тот факт, что Блинкена в Китае не стали встречать красной дорожкой, следует расценивать как «холодный приём» и «преднамеренное унижение» американского дипломата.

Что касается Путина, то он, прибыв в Пекин на форум «Один пояс — один путь», поучаствовал в традиционном совместном фотографировании глав делегаций и выступил с речью на открытии встречи, сразу после председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин заявил, что китайская инициатива «Один пояс — один путь» сходна с идеями России о формировании большого евразийского пространства с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, президент России пригласил заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути и заверил, что Россия готова обеспечить надёжное снабжение и связь заинтересованным сторонам.

Беседа Путина и Си Цзиньпина шла на протяжении трёх часов. Руководители двух государств обсудили вопросы, связанные с экономикой, финансами, а также с политическим взаимодействием и совместной работой двух стран на международных площадках.

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с российским коллегой Владимиром Путиным назвал президента России своим давним другом.