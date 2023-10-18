Москва, 18 октября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили управляемую авиабомбу JDAM и четыре ракеты РСЗО HIMARS украинских войск. Об этом 18 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США», — сказал он.

Военный уточнил, что за сутки силы ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ около Донецка и Лозового в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР, Каменского, Червоногорки и Новофедоровки в Запорожской области, Казачьих Лагерей и Саг в Херсонской области, в районе Жовтневого в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России в ночь на 18 октября перехватили и уничтожили в общей сложности 28 украинских дронов. Их удалось сбить над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

В оборонном ведомстве 17 октября рассказали о сбитом в небе над Белгородской областью российскими средствами ПВО украинском беспилотнике самолётного типа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате инцидента никто не пострадал.