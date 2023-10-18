Москва, 18 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Модель перехода из девятого в десятый класс в российских школах не соответствует современным требованиям образования. Об этом 18 октября в ходе всероссийской встречи с родителями в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Он подчеркнул, что в ближайшее время она изменится. Музаев добавил, что изменения затронут и модель поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО).

«Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям», ― сказал глава Рособрнадзора.

По его словам, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. Музаев напомнил, что ранжирование поступающих в колледжи сейчас осуществляется по среднему баллу в аттестате.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в ближайшее время будет в цифровом формате только для сдачи заданий по информатике. По его мнению, наращивать количество компьютеров только ради проведения ЕГЭ нецелесообразно

Музаев также отметил, что не видит причин, по которым это нужно делать. Он также добавил, что, скорее всего, в течение следующих десяти лет форму ЕГЭ не будут существенно менять.

К 1 сентября 2024 года подготовят новые учебники истории для учеников 5–9-х классов. Как заявил помощник президента России Владимир Мединский, в них полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Он отметил, что в учебники добавили раздел о событиях с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию на Украине.

Также началась работа над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы.