Пекин, 18 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с личным автомобилем Aurus Senat и на нём передвигался по Пекину. Фотографию автомобиля опубликовали 18 октября в Telegram-канале журналистов кремлёвского пула.

Дмитрий Азаров/POOL/ТАСС

На фото показали бронированный авто чёрного цвета без госномеров. В него президент садился в пекинском аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 октября прокатил на Aurus президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он также показал этот автомобиль северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, когда тот посетил космодром «Восточный».

Путин прибыл в Пекин 17 октября с двухдневным визитом. Он принял участие в форуме «Один пояс — один путь», а 18 октября провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи российский лидер рассказал журналистам, что обсуждал с китайским лидером экономические и финансовые вопросы, а также с взаимодействие государств на международных площадках. Встреча продлилась три часа.

Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом. Китайский лидер рассказал, что за 10 лет они встречались 42 раза, а также отметил, что участие Москвы и Пекина в важных дипломатических мероприятиях стало многолетней хорошей традицией.